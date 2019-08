Slim mandó línea a magnates

EL CHAPUCERO

ES UN MAL NEGOCIO PELEARSE CON UN PRESIDENTE QUE INICIA

La presencia de Carlos Slim en la mañanera, donde se desvivió en elogios para con AMLO, fue un mensaje muy claro del hombre más rico de México de que a pesar de lo que digan los fifís, el Presidente tiene todo el apoyo del gran capital. Casi de inmediato de estas declaraciones de Slim, la bolsa mexicana tuvo un importante crecimiento, mientras que las calificadoras internacionales por primera vez desde que llegó AMLO dieron nota aprobatoria al país y su Presidente. Señalando Slim que importa poco o nada la cifra de crecimiento económico, sino el potencial del país que se detonará con un ambicioso proyecto nacional de infraestructura, sencillamente dejó callados como momias a los críticos de AMLO, como el propio Loret, que insisten una y otra vez en señalar que estamos al borde del caos económico.

Pero lo más importante que dijo Slim fue que advirtió a los otros magnates de nuestro país que si insisten en mantener su decisión de no invertir y seguir con la guerra vs la 4T, al final acabarán perdiendo cuotas de mercado cuando se detone la economía nacional. Y es que, aunque no lo dijo Slim tan claro, pero ha trascendido que se está conformando un grupo de grandes empresarios y consorcios que participarán muy activamente en los más de 1 mil 500 proyectos nacionales de infraestructura, entre aeropuertos, refinerías, pozos petroleros, carreteras, etc. En otras palabras, serán quienes participen del enooorme pastel de inversión pública y privada en los próximos 5 años. Pero claro, solo entrarán los que quieran entrar, no quienes, a través de amparos, como Claudio X González, buscan precisamente frenar las grandes obras de infraestructura de la 4T.

Por lo pronto, a pesar de que todavía hay empresarios rebeldes que apoyan más un proyecto político que cuidar sus capitales, la gran mayoría de magnates obviamente le harán caso a Slim, porque tienen claro que es un mal negocio pelearse con un Presidente cuando apenas está arrancando su sexenio.