Sí se corrompe Morena renunciaré, advierte AMLO

“Si el partido que ayude a fundar, Morena, se echa a perder, no sólo renunciaría, sino que me gustaría que le cambiaran el nombre, que ya no lo usaran porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país”.

Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia conocida como la “mañanera”, donde advirtió a la militancia de Morena, que si el partido se corrompe, él renunciará a la institución y de paso pedirá que le cambien de nombre.

“Nosotros luchamos muchos años para que no se usara al gobierno a favor de ningún partido, fue una lucha de siempre, nos hicieron mucho daño porque la elección no era libre, no era limpia y se metían los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos actuar de la misma manera, el gobierno no va a intervenir en lo que corresponde a las elecciones en Morena, ni en ningún partido”, indicó.

En Palacio Nacional, el líder moral de Morena, al ser cuestionado en torno al conflicto interno que se vive en el partido político que lo llevó al poder, además de la división por la designación de la nueva dirigencia, respondió que no va a intervenir en dicho instituto político.

“Es más, el gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar al gobierno, ni el presupuesto del gobierno; y los servidores públicos del gobierno que participen van a tener que renuncia”.

El mandatario aseguró que no se debe manchar el nombre de Morena por aspiraciones políticas, dijo al hacer referencia a las diferencias entre el senador Martí Batres y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, luego de que el primero perdiera la oportunidad de reelegirse como Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Alta.

“Además de darles esa garantía, que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestros principios, también les vamos a pedir que se mantengan en ese principio, pero eso de manera respetuosa y como una recomendación, que mantengan ideales, que mantengan principios, porque lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso es lo que acaba a los partidos, la ambición del poder por el poder”.

