Replantean vecinos al Gobierno trazo de Trolebús

Los colonos de la zona expresaron la necesidad de que el Sistema de Transportes Eléctricos y la Secretaría de Movilidad tomen en cuenta sus observaciones

Ciudad de México.– Vecinos de las colonias Villa de Cortés y Nativitas manifestaron su aprobación a la reapertura del Trolebús que corre del metro Villa de Cortés a la alcaldía Iztacalco, pero con la condición de que no se afecte la calidad de vida con el transporte.

A través de firmas recolectadas, los colonos de la zona expresaron la necesidad de que el Sistema de Transportes Eléctricos y la Secretaría de Movilidad tomen en cuenta sus observaciones, como el cambio de circulación de los autobuses de vías secundarias a primarias.

Los inconformes solicitan que el trazo de la ruta se modifique, de tal forma que no se utilice la Calle Rubén M. Campos, para no afectar la movilidad, no se formen socavones y no se lastimen los cimientos de las casas.

Entre sus propuestas, los vecinos plantean al Gobierno capitalino eliminar o reubicar la Ruta 25 de combis, que la circulación del Trolebús sea solamente por Plutarco Elías Calles, y que el paradero se establezca en el cruce de la vía antes mencionada con Rubén M. Campos.

Además, mencionaron que están de acuerdo con el transporte ecológico pero debe estar armonizado con la seguridad y la movilidad.

Datos:

La ruta de Trolebús que planean rehabilitar, brinda servicio a las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa.

Lo que no quieren los colonos: Caos vial, riesgos para peatones y pérdida de espacios para estacionarse.