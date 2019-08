Raúl Flores anuncia su separación del PRD

Esta mañana el expresidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, informó que se separa del partido.

A traves de su cuenta de twitter Flo9res señaló: “ Hoy hago pública mi separación del PRD , he decidido no ratificar la militancia, en mi caso no podía hacerlo sin contar apretadamente la historia, mi historia y mis motivos , no es una renuncia breve y “amable” o sin autocrítica.

Adios PRD….. Hoy hago pública mi separación del @PRDMexico , he decidido no ratificar la militancia, en mi caso no podía hacerlo sin contar apretadamente la historia, mi historia y mis motivos , no es una renuncia breve y “amable” o sin autocrítica. Aquí mi texto: 1/2 pic.twitter.com/4xxyGfAHyA — Raúl Flores (@raulflorescoy) August 28, 2019

Raúl Flores, señaló no ratificar su militancia en el PRD, “Porque no queremos que los partidos políticos sirvan más de plataforma para aquellos que han vivido, literalmente de ellos”.

“Porque no hay que dejar de buscar opciones de participación para apoyar a nuestro México y no persistir en la simulación… Adiós PRD”, concluyó Raúl Flores.

Cabe destacar que la dimisión del cargo de Flores se da luego que el martes pasado Alejandra Barrales y Juan Zepeda renunciaran al Partido de la Revolución Democrática (PRD).