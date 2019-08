Prepara demanda contra Alfredo Adame

Like

Alfredo Adame se le fue a la yugular a Andrea Legarreta, diciéndole pu#%& y mam&/%$ a través de un audio, donde también aseguró que mantiene una relación con un alto ejecutivo de Televisa. Al respecto y como respuesta a estas acusaciones, la conductora habló en el programa Hoy y reafirmó que habrá demanda en contra del actor:

“Esas series de declaraciones buscaban herirme, herir a mi familia, ensuciarme. Más allá de la frustración que pudieran sentir mi padre, mi madre, mi marido, voy a proceder para protegerme a mí, mi integridad como mujer, como una de esas mujeres que son violentadas día a día, ya basta, lo hago por mí, por aquellas mujeres, por esas chavitas que publican una foto y las llaman pirujas y que han tenido consecuencias peores.

En el audio, Adame se refirió a Erik Rubín como el unicornio por los cuernos que tiene debido a la infidelidad de su esposa; Andrea esto dijo al respecto: “Es un señor en toda la extensión de la palabra, siempre he defendido la unión familiar y he hecho énfasis en que nada justifica la violencia, menos el maltrato a las mujeres y lo que está sucediendo con estas declaraciones de Alfredo Adame es violencia de género y no la ha hecho sólo conmigo, lo ha hecho con muchas otras mujeres, empezando con su esposa”, comentó.

En torno al tema, Erick Rubín escribió en sus redes sociales: “Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, sabemos la clase de mujer que eres! @andrealegarreta No podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. Te amo! no estás sola… #siemprejuntos #AltoALaViolenciaContraLasMujeres #Respeto.