Pide justicia

Aida Cuevas pide cárcel para las personas que han difamado a su amigo y a ella en relación a que ambos son padres de su hijo Rodrigo Cuevas.

“No se vale que a las personas cuando están muertas se les quiera difamar de una manera tan baja… Estoy a favor de que la justicia haga su lugar y que se pague con cárcel, con multas y con grandes lecciones porque ya basta de que a mi compadre lo difamen, lo maltraten con sus palabras de personas enfermas”, arremetió la intérprete, muy molesta.

La cantante de regional mexicano asegura que está consciente de que va a llegar a las últimas consecuencias con Joaquín Muñoz, a quien recalca como culpable de que quieran poner en duda su dignidad como mujer.

“No me parece padre que quieran lastimarte de esa manera y que cualquier persona te quiera tachar de cusca, de infiel o de trepadora y eso en lo personal no me parece, por eso mi hijo Rodrigo y yo estamos luchando para llegar a las últimas consecuencias, porque aunque el señor ya ha reconocido que Juan Gabriel está muerto, nosotros no nos vamos a quedar callados”, finalizó,