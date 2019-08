¡Los Backstreet Boys están de vuelta en México!

Ciudad de México. Después de varios años, regresa una de las “boy bands” más icónicas de todos los tiempos, pues Los Backstreet Boys regresarán a México con su nueva gira DNA World Tour.

A través de sus redes sociales la banda anunció que regresará a los escenarios para presentar su décimo disco DNA, que contiene el tema Don’t Go Breaking My Heart.

We heard you, Latin America! We’re bringing the #DNAWorldTour to you!! Check https://t.co/hfKjQlfxDf for fan pre-sale and ticket on sale dates & times. VIP Upgrades coming soon. See you soon! 🧬 pic.twitter.com/wBov5YsKVz

— Backstreet Boys (@backstreetboys) August 28, 2019