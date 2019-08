La sexta es la de la suerte: Ricardo Montaner se casa nuevamente con su esposa

Renovando los votos que se dieran hace 30 años, el cantante Ricardo Montaner se “casó” nuevamente con su esposa en una tierna e inolvidable ceremonia bajo las estrella de la tarde en Santorini, Grecia.

Desde su cuenta en Instagram, el ex manager de “La voz Senior” compartió con sus fans imágenes de la boda que celebraron en compañía de sus hijos: “Hoy nos volvimos a casar, fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera (vez), ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando”, escribió.

Por su parte, Ricky, uno de sus hijos escribió desde su cuenta de la red social lo feliz que se encontraba al ver a sus padres festejar 30 años de matrimonio de esa manera: “Hoy cumplen 30 años de casados y de inspirarnos a todos. Celebro a la pareja que me da ganas de enamorarme y de pasar la vida así. Los amamos”, relató.

¡Compartimos la felicidad de la enamorada pareja!

