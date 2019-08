¡Gaby Meza la comentarista cinematográfica del momento!

Like

De jugar a ser conductora y hablar de cine como un pasatiempo, Gaby llegó sin tocar puertas a convertirse en crítica profesional.

Crédito – Daniel De la Garza.

Si deseas conocer más sobre el cine, Gabriela Meza es ahora la gran referente en cuanto a crítica, comentarios y análisis de películas se refiere. La hermosillense de 29 años está encantada con lo que realiza en su canal de YouTube llamado Fuera deFoco el cual empezó hace más de siete años, y su carrera ha crecido de forma excepcional.

Mejor conocida como Gaby Meza, ha sido la encargada de dirigir alfombras rojas alrededor del mundo, presentar premios y obviamente de traernos el mejor contenido fresco y único en su canal para que no nos perdamos ningún estreno y tampoco olvidemos alguna película que deberíamos de ver en la pantalla grande.

Junto a Henry Cavill en una alfombra roja en París.

La influencer que brincó de los medios tradicionales a publicar sus contenidos en redes sociales le ha ido de maravilla y ha colaborado y entrevistado a decenas de artistas de la talla de Keaune Keeves, Ryan Renolds, Hugh Jackman, Brad Pitt, Chris Hemsworth, entre otros, todo esto gracias a su estilo único que la ayudó a trascender en el medio.

No existe en Latinoamérica el formato que ella presenta, y esa es otra característica que la hace muy querida por fans y seguidores del canal. Ella comenta que los primeros videos los hacia como un hobbie desde que estaba en la preparatoria, continuó con el canal durante años y además trabajaba en una productora en la que realizaba otras tareas.

¿Qué género de películas son tus favoritas y por qué?

“La tragicomedia es el género con el que más me identifico, yo creo que es un reflejo de la vida real, situaciones cotidianas que no tienen nada de extraordinario pero que al final te identificas con ellas por sus situaciones. Siento que tengo una similitud con Kate Mara de House of Cards ya que es una mujer que se mete en muchos problemas, pero siempre sabe cómo resolverlos porque es inteligente”.

“Me encantaría mucho poder colaborar con Fernanda Solórzano ya que la admiro mucho y además me gustaría poder trabajar en otras plataformas de streaming pronto”, comenta Gabriela.

En los estudios de PIXAR viviendo una gran experiencia.

¿Qué piensas del cine nacional, crees que está donde debería estar?

“Creo que lo que exhibe el cine nacional en cartelera al final sigue siendo la oferta a lo que la gente está demandando. El cine mexicano equivalía a drogas, sexo y miseria pero ha ido evolucionando. La comedia romántica, es un género muy arraigado culturalmente en el país”.

“Creo que es muy importante que recuerden las personas que los sueños no es algo que se obtenga de la noche a la mañana, y el éxito no es algo fácil de interpretar, por lo cual si tienen alguna meta, hay que fijar objetivos claros día y noche, eso es lo que dará resultados”, nos platica Gaby.

Recientemente, Gaby asistió a la D23Expo, evento realizado por Disney en el que presenta sus próximas películas yproyectos a futuro, y nos trajo novedades sobre algunos de los filmes más esperados por la audiencia y los fans.

Para seguirla de cerca, estás son sus redes sociales:

Canal de YouTube: Fuera de Foco

Instagram: @gabymeza8

Twitter:@GABYMEZA8

Sitio web: www.fueradefoco.com.mx