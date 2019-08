El récord que aún ostenta Juan Gabriel a tres años de su muerte

Like

A tres años de su muerte, ocurrida el 28 de agosto de 2016, el cantautor Juan Gabriel mantiene el récord del mayor número de reproducciones en 24 horas para un artista en México, con más de siete millones, el día después de su deceso.

Las más de mil 500 canciones de su repertorio musical como intérprete o autor se han repetido en más de mil 500 millones ocasiones a través del servicio de Spotify; los éxitos más conocidos son La diferencia, Abrázame muy fuerte y De mí enamórate.

La plataforma de “streaming” detalló que 600 millones de reproducciones de su música se han registrado en las voces de artistas que van de Rocío Dúrcal, José José, Daniela Romo y Pandora, hasta Jaguares, Maná, Marc Anthony, Kumbia Kings y Thalía.

Los temas más buscados y escuchados del “Divo de Juárez” en todo el mundo son Abrázame muy fuerte, Querida, Hasta que te conocí, ¿Por qué me haces llorar?, Ya no vivo por vivir, Se me olvidó otra vez, Yo te recuerdo (versión salsa), Así fue (versión en vivo), El Noa Noa y Pero qué necesidad.

Para conmemorar el tercer aniversario luctuoso del cantante, el servicio de “streaming” preparó los “playlist” This is: Juan Gabriel y Cancionero: Juan Gabriel, en los que se pueden escuchar las mejores composiciones del prolífico compositor nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán.