¡Circuncisión mina Pemex!

NUEVA GERENCIA DE OPERACIÓN DE ALIANZAS…, EX PROFESA PARA LOS CÓMPLICES DE HINOJOSA

Denuncia al 9933989844 y z-tella@ hotmail.com… En contravención a lo dicho por el PEJIDENTE sobre la austeridad republicana que debe imperar en PEMEX, le comentó que mientras muchas plazas en general fueron recortadas y reorganizado el organigrama para abatir lo que la 4T consideró un dispendio, paralelamente se creó la GERENCIA DE OPERACIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIACIONES en 5 subdirecciones que firmarán planta y buenos niveles para los cuates, en donde me dicen lo que menos hacen es chambear…Como ejemplo, la Gerencia creada recientemente en la Subdirección de la Marina Suroeste, cuyo titular es JOSÉ M. REYES CASARREAL, y así subsecuentemente en la Sur, Norte y Noreste, donde se sirven con la cuchara grande los subdirectores RAFAEL PÉREZ HERRERA, CARLOS PÉREZ TÉLLEZ y RICARDO PADILLA MARTÍNEZ, entre otras divisiones… Lo grave es que este movimiento fue iniciativa del ex director de PEMEX Exploración y Producción, CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, principal artífice de las transas que se realizaron con los ex directores generales de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN (prófugo), PEPE TOÑO GONZÁLEZ ANAYA (concuño de CARLOS SALINAS) y CARLOS TREVIÑO MEDINA (la tapadera sexenal) durante el periodo neoliberal del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO… Dicho de otra manera, está minada la estructura petrolera por testaferros neoliberales… Habrá más.