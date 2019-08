Atacada por feministas

Like

Cachetada con guante blanco, es así como un grupo de feministas le responde a Yuri, luego de que la jarocha las llamara “perras” por causar destrozos en la Ciudad de México, durante la marcha en contra de la violencia hacia la mujer, realizada hace un par de semanas. La líder de la Red Feminista Políticamente Incorrecta, Dulce María Lara, respondió:

“Ya nos cansamos, y a nos cansamos de que nos digan perras por ser feministas, ya nos cansamos, de que nos agredan y humillen en redes sociales. Detrás de nuestras ventanas, vemos pasar maltratadas, asesinadas y violadas en este México impune. Detrás de nuestras ventanas, se nos va la vida a causa del machismo. Eso habría que decirle a Yuri”.

Recordemos las declaraciones de Yuri: “Lo que no creo es esa idea de que las mujeres somos más perras, no estoy de acuerdo con eso. Creo que esa lucha no consigue nada”.