¡Aquí lo mejor de los MTV VMAs 2019!

Estados Unidos. El día de ayer se llevaron a cabo los premios MTV Video Music Awards (VMAs) 2019 en el Prudential Center en New Jersey, y realmente fue una locura, pues sin excepción alguna, este año todas las actuaciones han estado a la altura de la ceremonia.

Taylor Swift, Rosalía y Ozuna, Shawn Mendes y Camila Cabello, Bad Bunny y J Balvin, Jonas Brothers, Lil Nas X, Lizzo, Miley Cyrus y muchos más artistas fueron los encargados de prender el escenario de los MTV VMAs.

Y por si no los viste, ¡aquí te traemos lo mejor de la noche!

La gran ganadora

Taylor Swift sin duda fue la gran ganadora, ya que logró ganar tres premios, incluido el más importante de la noche (Vídeo del año). Por otro lado, Ariana Grande, otra de las favoritas de la noche nominada a 10 categorías, también consiguió tres ‘moon men’ (las estatuillas), igualando a la intérprete de You Need to Calm Down.

La sorpresa latina

Por otro lado Rosalía fue la sorpresa de la noche, ganando el premio al Mejor Vídeo Latino por Con altura, junto con J Balvin, reconocimiento que la ha convertido en la primera artista de España en ganar un MTV Music Award.

“Soy de Barcelona y estoy aquí representando a mi cultura. Gracias por dejarme cantar en español”, dijo Rosalía cuando subió al escenario con J Balvin.

De igual manera cautivo a todos con su increíble presentación a lado de Ozuna.

La pareja más esperada

Sin duda Shawn Mendes y Camila Cabello cantando Señorita, pues esta colaboración fue el detonante de su relación amorosa. Realmente fue una presentación mágica, aunque nos dejaron esperando un beso entre ellos.

Con este tema ambos ganaron el premio a la Mejor Colaboración, sellando aún más su amor.

Fue una de las ediciones más especiales y estos son los triunfadores de la noche.

VIDEO DEL AÑO

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

ARTISTA DEL AÑO

Ariana Grande

CANCIÓN DEL AÑO

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Billie Eilish – Darkroom

MEJOR COLABORACIÓN

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

ARTISTA PUSH

Billie Eilish

MEJOR VÍDEO POP

Jonas Brothers – “Sucker”

MEJOR VÍDEO HIP HOP

Cardi B – “Money”

MEJOR VÍDEO R&B

Normani ft. 6LACK – “Waves”

MEJOR VÍDEO K-POP

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

MEJOR VÍDEO LATINO

Rosalía & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

MEJOR VÍDEO DANCE

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – “Say My Name”

MEJOR VÍDEO ROCK

Panic! At The Disco – “High Hopes”

VÍDEO CON MENSAJE POSITIVO

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

MEJOR DIRECCIÓN

Lil Nas X (featuring Billy Ray Cyrus) — “Old Town Road (Remix)” (director: Calmatic)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Taylor Swift and Brendon Urie – “ME!” (efectos visuales: Loris Paillier y Lucas Salton para BUF VFX)

MEJOR EDICIÓN DE VÍDEO

Billie Eilish – “Bad Guy” (edición: Billie Eilish)

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Ariana Grande – “7 Rings” (dirección de arte: John Richoux)

MEJOR COREOGRAFÍA

Rosalía, J Balvin y El Guincho – “Con Altura” (coreografía: Charm La’Donna)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Shawn Mendes and Camila Cabello – “Señorita” (director: Scott Cunningham)

MEJOR GRUPO

BTS

MEJOR HIMNO DE PODER

Megan Thee Stallion (featuring Nicki Minaj and Ty Dolla Sign) – “Hot Girl Summer”

CANCIÓN DEL VERANO

Ariana Grande and Social House – “Boyfriend”

