Un mexicano con poder

Ciudad de México.– Desde su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en 2017, el mexicoamericano José Vargas, es el mejor cañonero del circuito de pelota veraniega.

Nadie ha conectado más de los 73 jonrones que lleva el nacido en Ventura, California, en los últimos cuatro campañas en la Liga.

Y en entrevista con Grupo Cantón, Vargas relata el secreto para ser tan productivo con el madero. “Me he sentido bien bateando, lo que me ha ayudado es aprender mucho cómo me lanzan cuando hay alguien en base, o cuando no, las situaciones, el bateador que está tras de mí, todo eso y ser un poquito más inteligente.

“También me ayudó mucho tener a un jugador como Saúl Soto en tu equipo que tiene 20 años en esta Liga que la conoce mucho, él si me ha ayudado mucho, siempre traté de platicar con él situaciones del juego, en qué piensa y porqué piensa, él es un hombre que siempre ha bateado, tiene cerca de 300 jonrones, más de dos mil hits”, asegura el bateador designado, quien por una lesión en el hueso de la mano derecha se perdió cerca de mes y medio y, tras su cambio a Monclova, dejó pendiente el récord de Gary Gray de 39 cuadrangulares en un campaña con Rieleros de Aguascalientes.

“Esa marca no la conocía; sobre los records, que me dicen que puedo quebrar, no me gusta pensar, yo solamente trabajo duro para ayudar al equipo a ganar y dar el cien por ciento de mi ese día”.

Respecto a la pelota Franklin, José descarta, que ese sea el motivo por el que él, como otros peloteros esté conectando tantos cuadrangulares en la temporada.

“Como bateador no voy a decir que la pelota es la razón, si la cambian a Rawlings y pego menos, no voy a decir que pegue menos por la bola, tengo que trabajar duro con lo que puedo, siento que puede ser un poco la diferencia, pero no mucho como la gente dice”, dice un jugador que completará un line up de por sí poderoso de Acereros, primer lugar general de la Zona Norte de cara a los Playoffs que inician la próxima semana.