La apuesta de Televisa

Se estrenó una de las telenovelas más esperadas de este 2019: La Reina Soy Yo, la cual protagoniza Michelle Renaud, quien ahora interpreta a la guapa Yamelí Montoya. Michelle está feliz de que le hayan dado la oportunidad de protagonizar este proyecto que se llevó ocho largos meses de preparación con llamados a las cuatro de la mañana, a veces trabajando hasta los fines de semana.

“Yamelí es mi personaje y es una mujer que compone canciones para poder contar sus sentimientos. Conoce a Charly Flow que es el galán de la escuela, me enamoro de él. Nos vamos a Miami a grabar un disco, pero no me esperaba que a Charly se le hiciera muy fácil meterme droga en la maleta, por lo cual me meten a una cárcel de Miami por 17 años. Entonces Yamelí, que perdió todo, está llena de dolor y se encarga de planear una venganza en contra de Charly, quiere que sienta lo que ella sintió la pérdida de la familia, de sí mismo, de libertad, que sienta el dolor que él le provocó”, detalló la artista en entrevista.

El personaje también sufre la pérdida de un bebé, para Michelle es el dolor más fuerte que puede sentir una mujer. “Fue muy difícil poder sentir toda esta carga emocional de dolor que ella tiene”, finalizó.