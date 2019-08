Horóscopos para este martes 27 de agosto

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Cáncer usa extracto de lavanda para relajar despojándose del estrés y la ansiedad.

ARIES

(marzo 21/abril 20)

Es momento de superar la soledad, ser más accesible a convivir y prestarte a entablar vínculos emocionales y sociales, acepta las invitaciones que te contemplan para reuniones o eventos. Se manifiestan muestras de afecto y cariño que te hacen sentir especial, no seas tan huraño y deja fluir tus sentimientos, aliviará lo que estás pensando por esa persona especial.

TAURO

(abril 21/mayo 20)

Gran impacto de las constelaciones fluye una paz interna que se refleja en tus acciones, radia tranquilidad y mesura. Se consolida la confianza y el enamoramiento diciendo la verdad por cruel o complicada que esta sea, encara la realidad y muestra lo sutil para no herir sentimientos. El trabajo no está definido y conviene esforzarse más para poder ser contemplado.

GÉMINIS

(mayo 21/junio 21)

Toma en cuenta planes alternativos que puedan cubrir las necesidades que estas enfrentando. La paciencia será una gran virtud durante estos días para poder consolidar ciertos negocios, al final de la semana lograrás los propósitos y obtendrás las ganancias. Las habladurías están acechando su relación, enfrenta con comunicación las incertidumbres y los malos entendidos, la base para solucionar las diferencias es la comunicación.

CÁNCER

(junio 22/julio 22)

La influencia de un asteroide te dota de la cordura para resolver problemas con eficacia, lucidez para encontrar solución a trabas y complicaciones. Difícilmente algo se te va a complicar, logras todas las tareas y propósitos. Mucha producción y facilidad para sacar tus compromisos laborales. Un instinto con la pareja despierta pasión y deseo, se provocan los deseos que buscan tener un encuentro sexual placentero.

LEO

(julio 23/agosto 22)

La fuerte presencia de mercurio en ti, atrae algo nuevo, sorprendente y emocionante, dando mayor alegría a tu vida. Todo lo que desempeñas lo vas hacer bien y de buenas, todo fluye para beneficiarte y poder hacerte feliz. El incontrolable carácter suscita discusiones poniendo en borde distanciamiento con la pareja, actúa de manera diplomática para evitar malos momentos.

VIRGO

(agosto 23/septiembre 22)

Tu atención no debe de estar en los obstáculos, si no en lo que necesitas para consolidar y lograr tus objetivos, las acciones definen mucho tu destino. Las perspectivas son favorables y pronto obtendrás ser destacado y exitoso solo debes mantener el paso y no claudicar. En próximos días se aspecta la influencia de Venus por lo que se podrá consolidar una relación de pareja o bien una fuerte influencia en el amor te hace enamorarte.

LIBRA

(septiembre 23/octubre 22)

La influencia del sol influye en tu aura para atraer éxito, será destacado tu talento y muestras el lado más profesional y dedicado. Te muestras acertado en tus acciones que son innovadoras y te hacen ver más atractivo. Los pensamientos son lúcidos y mejoran tu calidad de vida, los hábitos están mejorando. Sabes cómo llegar a ese pretendiente, los detalles y la manera que te diriges está cautivando la atención, pronto se concreta una cita.

ESCORPIO

(octubre 23/noviembre 21)

Se presentan algunas trabas y demoras para cumplir con sus responsabilidades, tendrás que ser más organizado. Algunos cambios son el arranque de nuevos horizontes y experiencias que tienes que vivir. Estas muy fijado por los defectos de los demás y eso puede meterte en problemas. Descubre mejor cuáles son tus defectos que tienes que mejorar y que son prioridad para poder ser feliz.

SAGITARIO

(noviembre 22/diciembre 21)

Si eres organizado todo será más fácil y podrás tener tiempo libre para poder hacer actividades recreativas que distraigan tu mente de malos pensamientos que te confunden y quieren verte triste. Muestra tu lado más inteligente para afrontar asuntos que afecten tu vida laboral. Actúa con detalles románticos y conquistas a tu pareja cayendo profundamente enamorado de ti.

CAPRICORNIO

(diciembre 22/enero 20)

Un amigo te busca para desahogar penas y ser escuchado, muestra paciencia y comprensión. Ser precipitado pondrá en riesgo lo que has venido logrando, es momento de actuar con cautela y minucioso, medita bien para discernir lo que te conviene más. Sigue con la misma entrega y sacrificio y se notara el avance y las ganancias por las que te has esforzado.

ACUARIO

(enero 21/febrero 19)

Este es el mejor momento para plantearte convivir y hacer planes, logras rodearte de personas especiales que muestran que sienten cariño por ti. Logra en su profesión consolidar metas y obtener más trabajo, estas ambicionando crecer y es posible que tenga que actualizarse o prepararse para enfrentar los nuevos retos. Una convivencia divertida hace más consolidada la relación de pareja, los sentimientos están más a flor de piel.

PISCIS

(febrero 20/marzo 20)

Se desvanecen los obstáculos y se abren las puertas cerradas, nuevas oportunidades se presentan, ahora dependerá de tu entusiasmo y dedicación para consolidar dichas oportunidades. Grandes beneficios se aspecta para mejorar la calidad de vida. Despojate de los malos pensamientos que te confunden y te hacen dudar de tus capacidades, no estes con incertidumbres que dan pie a la flojera.