De balazos, al género de la gran comedia

Luego de hacer una brillante actuación en la serie El señor de los Cielos, la colombiana Sara Corrales está feliz de trabajar en una comedia que le permite disfrutar de hacer cosas diferentes en su carrera. Así lo compartió la estrella en exclusiva para Grupo Cantón.

“Me encanta que he pasado de los balazos en El señor de los cielos a la comedia con Cita a Ciegas, que son géneros diferentes y me encanta que haya pasado de los corridos a la diversión con esta comedia dulce. Yo, feliz de hacer cosas diferentes”.

Su personaje es una villana. “Mi personaje se llama Ingrid, es la antagonista pero es una mujer real, de esas empoderadas, es inteligente, viajada, culta… que tiene más de 30 años y no se ha casado. No tiene hijos, pero ha disfrutado enormemente su propio ser. Es meticulosa y brillante, me encanta interpretar a este tipo de mujeres”.

Continuó: “Estoy feliz de estar en esta producción, es un proyecto hermoso con una historia divertidísima, bien escrita, muy bien dirigida, impecable, yo creo que para cualquier actor es un placer formar parte de esta serie, donde interpretaré a una villana en Cita a Ciegas”.