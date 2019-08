Crueldad animal: un perro es rescatado de morir con el hocico cerrado con cinta

A veces las preguntas del ¿cómo es que un ser humano puede ser tan cruel con un animal como es el perro? solamente indignan más y más a todos. La empatía que uno puede sentir al leer estas notas, demuestran a veces, el cariño que llegamos a tener a los animales, el respeto para algunos, o la total indiferencia: un ciudadano de Ohio, en EE.UU se encontró con un perro con el hocico cerrado por cinta adhesiva.

EL hallazgo, hecho a un costado de una carretera de la entidad, enfadó a propios y extraños en redes sociales, donde se supo de la situación por un comunicado emitido desde la cuenta de twiter del sheriff del condado de Butler, Richard Jones.

La perrita (nombrada Dani) fue curada por veterinarios por heridas tanto en su hocico como en su garganta, además, le fue encontrado un chip subcutáneo que contenía información de su procedencia. Los datos recuperados ubicaban el lugar de origen de Dani en el refugio para animales Hart, en la ciudad de Cincinnati del mismo estado. Según testimonios del refugio, la perrita ya había sido adoptada con anterioridad en el 2011.

Just a little update..her name is Dani and she is doing well. I love animals and take these cases very serious…I will keep you updated on her progress.. pic.twitter.com/lCDqS0k6tV

— Richard K. Jones (@butlersheriff) August 24, 2019