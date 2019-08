Lo timaron con 70 mil pesos

Facundo fue víctima de robo por parte de unos empresarios que contactó por redes sociales para que le brindan el servicio de ventanas y persianas para su nueva casa. El presentador de televisión dio detalles de la mala experiencia que está viviendo.

“Pues fui asaltado, robado, extorsionado, defraudado y todo por creer en la gente que uno considera que son buenos. Ahora que me estoy cambiando de casa opté por entrar a Facebook a buscar opciones y me encontré con un tipo que me ofreció un trabajo aparentemente bueno. Le di 50 mil de adelanto y a otro que me dijo que haría un precio especial de 20 mil para las cortinas y así como se los di, se fueron… Un día me bloquearon de whatsapp, y no me toman llamadas y se esconden, pero en fin son lacras que uno tiene que denunciar”.

El presentador recalca que ha tratado de buscar la manera de encontrar a las personas que lo defraudaron, pero no ha tenido éxito.

“La verdad ya di por perdido esos 70,000 mil pesos. Entiendo que hay gente abusiva, que lo único que hacen es joder a los demás. Algunos pueden decir que 70 mil pesos es poco, pero es mi dinero. No se me hace justo la manera en que ese tipo de personas trabajan. Sé que viven en Ecatepec, pero tampoco me voy a ir a buscarlos . Hay que alzar la voz y denunciarlos para tratar que no sigan jodiendo a la gente”.