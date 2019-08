Horóscopos para este lunes 26 de agosto

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Cáncer usa extracto de almizcle para poner alerta los sentidos y puedas disfrutar al máximo la alegría de vivir.

ARIES

(marzo 21/abril 20)

El impacto del sol influye durante las actividades que estas haciendo, actuando con mucho tacto e inteligencia, se destaca tu concentración y lo bien que logras hacer todas tus tareas. Fíjate bien en que gastas tu dinero o podrá irse de las manos, susceptibles a pérdidas o mala administración. Muchas opciones para distraerse y pasarla bien con la mejor compañía, sigue la buena comunicación y el entendimiento que hace que te lleves tan bien.

TAURO

(abril 21/mayo 20)

Las estrellas impactan con tu aura atrae la fortuna, se facilita hacer negocios, propuestas de mayor trabajo e ingresos de dinero. Los buenos momentos que pasas con esa persona que te gusta tanto empieza a convencerte de enamorarte y poder formalizar una relación. No debes entrometerse en asuntos que no te corresponden o te metes en problemas, lo recomendable es no opinar o pasar por alto cierta información o comentario sin que se te pida la opinión, se reservado es la manera de poder evitar cualquier mal.entendido.

GÉMINIS

(mayo 21/junio 21)

Un asteroide pone exigente tu paladar y tus gustos gastronómicos serán muy exigentes, busca complacer los antojos sin descuidar tu alimentación. Momento clave para poner en marcha los planes que has estado posponiendo, arriesgate tienes mucho que ganar y nada que perder. Si quieres atraer la fortuna tienes que pensar como ganador ya que todo se va empezar a generar en tu mente. La actitud será la clave de triunfar en esta semana.

CÁNCER

(junio 22/julio 22)

Si continuas en la rutina podrás aburrirte más fácilmente e incluso sentirte agüitado o con poca energía, motivate haciendo nuevas actividades, se suscitará un cambio que dará emoción. Tu lado intelectual está inquieto con interés de poder apreciar arte o cultura, busca una actividad que logre despertar tu interés. Medita para poder encontrar un camino de armonía y relajación más haya de los deseos materiales.

LEO

(julio 23/agosto 22)

Se despiertan buenas ideas e incluso el interés de poder mejorar hábitos que puedan hacerte lucir mejor, toma en cuenta las motivaciones y los deseos. Organiza y planea mejor todos los compromisos administrar bien el tiempo podrá hacerte rendir más el día. Las diferencias por tonterías con tu pareja serán constantes, busca medios para poder aclarar los disgustos y alimentar más el amor y el deseo sexual .

VIRGO

(agosto 23/septiembre 22)

La influencia de Júpiter pone sensible tus emociones y puede que actúes impulsivamente, algunos arranque pueden ocasionar un arrepentimiento e incluso karma.

Tu avance podrá detenerse o ponerse en riesgo por malas acciones, replantear juicios y actitudes podrán retomar tus virtudes y cualidades que permiten que te siga llendo bien. Su pareja lo sorprende en esta semana preparar por que puede impactar

LIBRA

(septiembre 23/octubre 22)

Te conviene revisar tu conciencia y poder corregir y mejorar es un momento clave de trascender y aprender del pasado. La meditación lo ayudará a discernir los mejores caminos para poder tomar las mejores decisiones. Confía en tu poder superior y se va a manifestar cumpliendo lo que tanto está anhelando. Sus deseos se van a cumplir. Una corazonada te conduce a poder hacer un buen negocio el cual recibes una buena entrada de dinero.

ESCORPIO

(octubre 23/noviembre 21)

Es momento de saber enfrentarte a tus limitaciones, buscando ambicionar y perfeccionar tu métodos de trabajo. Si eres generoso o buscas apoyar a un necesitado tu dharma te gratificara logrando mayor ingreso y bienestar financiero. Tu magnetismo atrae a nuevas personas que te buscan para pasar más tiempo juntos.

SAGITARIO

(noviembre 22/diciembre 21)

Se presentan pruebas para ver que tan constante y disciplinado puedes ser, continua desempeñado tu labores con paciencia se concreta el éxito financiero. Tu carisma atrapa y contagia alegría, seduce más a la pareja y durante esta semana logras conectar más la compatibilidad amorosa y sexual, e incluso se prospectiva un viaje en plan romántico donde reafirma el vínculo y el compromiso.

CAPRICORNIO

(diciembre 22/enero 20)

La semana será favorable para hacer negocios a cortos plazos o inversiones tendrás que ser paciente para poder obtener las ganancias. No te limites por tus inseguridades la luna te alimenta de seguridad que se ve reflejada en el interés de nuevas actividades donde luces tu talento. Te sabes relacionar bien y estás saliendo con alguien con quien posiblemente podrá darse un romance.

ACUARIO

(enero 21/febrero 19)

Un cambio importante se aproxima esta semana y da dinamismo y mucha actividad, tendrás que poner mucha energía. Los esfuerzos a lo que te enfoques dará recompensas y gratificaciones, toma en cuenta que el universo está influyendo con impacto a tu favor con mucha suerte. Estás bien acompañado, te buscan y te dan muestras de afecto y cariño. Descubres algunos detalles que tienes que platicar con tu pareja para poder consolidar la confianza.

PISCIS

(febrero 20/marzo 20)

Te sientes ansioso y confundido de cuestiones del pasado, libérate y enfócate en el presente. Ahí alguien importante que quiere seducirte e incluso intenta llamar tu atención. Tendrás que ser más atento de cómo gastas ya que se presenta muchas tentaciones de compras innecesarias donde pones en riesgo tus finanzas. Una persona te confunde y te puede hacer traicionar a tu pareja, se leal y lúcido en tus acciones.