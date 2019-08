Trata en la CDMX

Organismos sociales denuncian una y otra vez la existencia de trata de personas en la Ciudad de México. Dos alcaldías son las más señaladas.

Cuauhtémoc encabezada por Néstor Núñez y Venustiano Carranza, presidida por Julio César Moreno. En ambas refieren la presencia de menores de edad.

Brigada Callejera no quita el dedo del renglón, ni instancias internacionales como Sistema Alerta Roja, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).

Ésta última ha referido en sus informes que Cuauhtémoc incluso está catalogada como foco rojo, donde se han contabilizado al menos 59 casos de trata de personas.

Meses atrás Brigada Callejera denunció que en la operación de ese ilícito estaban metidos funcionarios de las entonces delegaciones políticas, policías y grupos delictivos provenientes especialmente del estado de Tlaxcala.

Lo grave es que ahora las cosas no han mejorado, una vez más organismos no gubernamentales advierten la existencia de ese ilícito. Las autoridades federales y locales dónde están, que no reportan detenidos.