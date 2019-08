Sigue hablando

Muchos afirman que a las mujeres no hay que entenderlas, no más, escucharlas. La cosa es que hablamos mucho. Algunas, hasta por los codos. Me tengo que incluir.

Pero ¿cómo ve que ando muy contenta con el estudio que acabo de descubrir en la red? Resulta que los expertos del Albert Einstein College of Medicine y de la Universidad de Yeshiva, en Estados Unidos, determinaron que ser extrovertida, tolerante, optimista y platicadora ayuda a vivir más años.

Si tú reúnes todas esas características, avísale al marido que más le vale que ande de comunicativo para que viva tantos años como tú.

Ellos están en desventaja porque se documentó, que las mujeres suelen desarrollar con mayor facilidad el tomar la palabra, debido a los altos niveles de, lo que llaman, la proteína del lenguaje. En mi vida había oído hablar de la FOXP2. Pero este es el responsable.

La razón de que vivamos más años, se debe, a que expresar con palabras las emociones es de gran ayuda para entender y crear argumentos que no dan lugar a la incertidumbre, lo cual lo convierte en algo muy beneficioso para la salud.

Ya encontré la fórmula perfecta. Además de comer sano, hacer ejercicio, no fumar, no drogas ni alcohol, es hablar mucho. Comunique 15 mil palabras al día y ya la hizo. Háblale a las plantas, a los animales, y lo más importante, al marido. Y vivieron felices para siempre gracias al Manual de la buena esposa.