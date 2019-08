Países ofrecen ayuda para combatir los incendios en el Amazonas

Brasil. Después de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro declarara que su país no cuenta con los recursos necesarios para combatir los incendios, presidentes de varios países ofrecieron su ayuda para acabar con las llamas.

Países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son las principales naciones que han ofrecido su ayuda para detener la “tragedia ambiental” causada por los incendios y crear estrategias para combatir los efectos del cambio climático y la deforestación.

“La tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el Gobierno Nacional ofrecemos a los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge: proteger el pulmón del mundo”, escribió Iván Duque, presidente de Colombia.

Por su parte el ministro colombiano de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, planteó igualmente “una agenda conjunta frente a los efectos del cambio climático y los efectos de la deforestación y la degradación del Amazonas”. El plan de acción incluiría a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

En cambio en el continente europeo, el mandatario francés, Emmanuel Macron publicó un mensaje donde dio cita a los miembros del G7 para “hablar de esta urgencia” en la cumbre de Biarritz este fin de semana.

“Nuestra casa está en llamas. Literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros de la Cumbre del G7, ¡discutamos este primer pedido de emergencia en dos días! #ActForTheAmazon”, publicó.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

