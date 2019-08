¡Miley Cyrus explota en redes y aclara supuesta infidelidad!

Ciudad de México. Tras la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, se desataron ciertos rumores de una supuesta infidelidad por parte de la cantante, por lo que ya no puedo más con las acusaciones y rompió el silencio.

Después de ser acusada de “infiel”, la cantante no se contuvo más y explotó, pues a través de su cuenta oficial en instagram publicó que ella nunca ha engaño a su pareja respetando siempre su relación.

“Puedo aceptar que la vida que he elegido signifique que debo vivir de una forma completamente abierta y transparente con mis admiradores, a quienes amo, y al público, el 100% de mi tiempo”, comenzó. “Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”, escribió.

La cantante concluyo que su matrimonio no termino por una infidelidad, ya que siempre se han permanecido juntos e incluso su amor por él no terminará sin embargo fue una decisión saludable para ella.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por haberle sido infiel. Hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. Pero en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás mi vida anterior. Me siento más saludable y feliz de lo que he sido en mucho tiempo”, agregó.

Recordemos que Hemsworth y Cyrus rompieron su matrimonio después de ocho meses, y días después de su separación se dieron a conocer unas fotografías en las que se ve a la cantante de vacaciones con la modelo Kaitlynn Carter muy cariñosa por lo que se le tacho de infiel.

Aquí te dejamos el mensaje completo

Entérate más