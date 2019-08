Juan Gabriel pidió que le hicieran libro de su vida

A unos días de que se celebre el tercer aniversario luctuoso del gran Juan Gabriel, su gran amiga Natalia Baeza saca un libro íntimo titulado El más querido, cartas a mi amigo Juan Gabriel. En exclusiva para Grupo Cantón la escritora compartió los detalles del texto y su participación en el homenaje a Juanga, este 7 de enero de 2020 en Parácuaro.

“Estoy en una etapa diferente de mi vida, en un sueño que estoy realizando. Hice este libro porque él me lo pidió, me dijo ‘Natalia escribe el libro de tu Juan Gabriel’, y yo le contesté, ‘si yo lo hiciera sería el libro de mi Alberto’ y es lo que hice. Una de las cosas que Alberto no quería, era ser olvidado. Este libro no habla de la carrera de Juan Gabriel, es un libro que habla sobre el ser humano, por eso le puse El más querido, cartas a mi amigo Juan Gabriel”.

Continuó. “Este texto habla de esos pasajes íntimos, en donde yo relato sus aciertos, sus metidas de pata, también me hizo llorar como también me regaló momentos maravillosos”.

Natalia festejará al divo. “Estoy invitada al festejo de Juan en Parácuaro y quiero estar presente. Conocí a Alberto hace 42 años en una Plaza de Toros, en esa ocasión le hice segunda voz. Ahí empezó todo. Viví muchos momentos lindos hasta su funeral”, dijo la autora con gran sentimiento.