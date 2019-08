El Mago de Oz se hace presente en Easter Egg de Google

80 años ya han pasado desde que dorothy pudo salir en la gran pantalla buscando el camino amarillo, y con esto en mente, Google ha decidido festejar este aniversario como solo él sabe hacer, con un ingenioso Easte Egg.

Si hacemos la busqueda en lel buscador “El Mago de Oz” nos saldrán los resultados que tiene que ver con la película, pero, si tocamos los zapatos rojos de Dorothy, estos tocarán sus talones para transportarnos a Oz con un fugaz e inesperado tornado, poniendo toda la búsqueda en blanco y negro.

Ahora, que si lo que quieres es volver sano y salvo de Oz, lo único que tienes que hacer es tocar el tornado, para que este “escupa” una casa, gire la pantalla y torne nuevamente todo de colores.

We’re off to search the wizard, the wonderful “Wizard of Oz.” pic.twitter.com/JulBoTAc7A

— Google (@Google) August 23, 2019