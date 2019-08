Priístas sin vuelo

¡YA BASTA!

ANGEL CUIDADO. No bien se han concluido las reparaciones a la glorieta del Monumento al Ángel de la Independencia, y varias organizaciones han anunciado la Segunda Marcha de Mujeres que protestará el siguiente viernes nuevamente por las agresiones a este sector de la población. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se han pronunciado porque no se va limitar ni perseguir a este movimiento, pese a que hayan hecho daños por miles de pesos. Lo importante es que los policías capitalinos ahora cuidará que la marcha no sean infiltrada por delincuentes como el que golpeó al reportero Juan Manuel Jiménez.

MOVIMIENTO TRICOLOR Luego de la elección del presidente nacional del PRI, inicia el proceso para renovar la dirigencia de la Ciudad de México, sin embargo, surgen protestas e inconformidades. Una corriente del PRI capitalino expresó varias inconformidades entre las que destaca la presunta ausencia del delegado Francisco Olvera de las actividades del priismo, argumentan que pone en riesgo el proceso de renovación interna.

HABLANDO PRIISTAS Resulta mas que curioso o develado que la ex candidata a la presidencia nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, no hubiera atacado en el pasado proceso electoral al campechano Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora ya se sabe que fue nombrada nueva secretaria de Gestión Social y forma ahora parte del equipo del nuevo líder nacional del tricolor. NO

PASÓ NADA. Sin embargo, llamó la atención la acusación entre morenistas. Diputadas federales acusarón a Sergio Mayer de recibir “moches” Vaya vaya. Y SI, YA BASTA!