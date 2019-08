Pide respeto a su vida

Like

A Yahir no le gustó que lo cuestionaran sobre si es verdad que su hijo Tristán Othón Fierro, de 22 años de edad, regresó a una clínica de rehabilitación para tratar su problema de adicciones. Así reaccionó el cantante:

“No sabía fíjate. Yo le prometí a mi hijo que no volvería hablar de él, debido a que esa revista no es la primera vez que hace esto. No voy hablar de mi hijo, pero él está bien gracias a Dios”, dijo.

El cantante resaltó que tanto él, como su hijo, están molestos con este tema: “El también está un poco molesto del tema, entonces para qué, yo respeto eso”, comentó.

Mejor se enfoca en cosas positivas, como por ejemplo, el gusto de Tristán por las artes: “Le encanta la música, Tristán escribe mucho, escribe más de lo que hace musicalmente, tiene mensajes increíbles para dar. Mi otro hijo también, agarra la batería, la guitarra, se pone a cantar cualquier cosa, es un micrófono”, finalizó.