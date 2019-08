Marta Guzmán arremete contra Loret de Mola tras salida de Televisa

Like

Tras la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa, la reportera Marta Guzmán le dedicó un mensaje que inmediatamente hizo estallar las redes sociales.

Y es que de acuerdo a la expanelista, el periodista la amenazó por el poder que tenía en la televisora de Chapultepec.

“Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Cuando te topes con alguien así o alguna hermana, hija o ser querido pase por lo que yo pasé, te dará lo mismo cuánto tiempo pase. A mi me amenazó en aquel tiempo y tenía mucho poder, mismo que espero se termine por fin”, añadió sobre las reacciones a su publicación.