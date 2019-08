La Chilindrina y Luis Miguel

María Antonieta de las Nieves, en su reconocido papel de La Chilindrina, se presentó en el programa El Valor de la Verdad, en donde acudió como invitada y tuvo que responder algunas preguntas validadas por el polémico instrumento para detectar mentiras, conocido como el polígrafo: “¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”, preguntó el presentador. La Chilindrina hizo una pausa, tomó aire y parecía un poco incómoda antes de responder. Se preguntó cómo la prensa podía enterarse de esas cosas.

“La verdad es que sí” y recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban muchos piropos.

“Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’ Y yo le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo ‘sí, eres La Chilindrina. Le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado’.