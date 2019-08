Habrá refuerzos en América

Miguel Herrera, técnico de las Águilas asegura que la directiva le autorizó contar con una tercia de futbolistas para mejorar su plantel

Ciudad de México.- Entre las lesiones de Nicolás Castillo, que se perderá prácticamente el resto del torneo por una fractura de tibia; Nicolás Benedetti, fuera tres semanas por un desgarre; Henry Martín, lesionado del tobillo y sin tiempo definido para su ausencia; Giovani dos Santos, quien sufre fatiga muscular, pero que podría ser llamado a la banca para el juego del sábado ante Tigres en el Estadio Universitario; mismo caso de Emanuel Aguilera, así como las salidas de Agustín Marchesín y Mateus Uribe, ambos al Porto y la de Edson Álvarez con destino al Ajax, el plantel del América, que lucía como el más poderoso de cara al Apertura 2019, se ha visto mermado con el paso de la Jornadas.

Esto quedó evidenciado en los más recientes encuentros, sobre todo en los eliminatorios como la Campeones Cup y la Leagues Cup, en los que las Águilas fueron derrotadas por Atlanta United y Tigres respectivamente, compromisos en los que Miguel Herrera, técnico azulcrema, tuvo que improvisar colocando a jugadores fuera de su posición natural.

Ante este panorama, el estratega de la melena rubia aceptó en entrevista para Marca Claro que buscan a tres jugadores en distintas posiciones para cubrir las múltiples bajas con las que cuenta el equipo capitalino.

“Ahora hay que diseñar a otro equipo, no hay más que seguir pensando en más, platicando con Santiago (Baños) me dijo que ya tenía el presupuesto, vamos a traer un jugador por cada posición, un defensa, un medio y un delantero para seguir completando el plantel y recuperar a los lesionados, los que están con sobrecarga porque afortunadamente no son lesiones fuertes”, declaró Herrera Aguirre, quien a su vez aseguró que los tres puestos son prioridad.

Respecto a lo que se menciona sobre la incorporación de Diego Reyes, El Piojo dejo entrever, que ya contactaron al zaguero.

“Sabía que había una complicación con Diego, pero no sé qué haya contestado, realmente no quise preguntarle tanto y yo creo que mañana (hoy) que nos vemos iremos aterrizando bien”, sentenció el timonel.

Listos

Miguel Herrera aseguró que Guillermo Ochoa y Emanuel Aguilera ya podrán tener minutos en el juego ante Tigres.

Opciones

Diego Reyes, defensa central; Richard Sánchez, volante paraguayo y Diego Rolán, delantero uruguayo serían los tres jugadores que buscaría el América.