Carlos Vela marca un golazo en la MLS

Este miércoles el mexicano Carlos Vela marcó un golazo con Los Angeles Football Club (LAFC) al San Jose en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

La joya de gol comenzó en el medio campo, cuando dejó pasar el balón con una finta, inmediatamente después, recibió un pase en corto de pared.

Posteriormente se quitó a cuatro rivales con recortes, incluido el portero, llegando a la portería para solo piar el balón y culminar la jugada.

VIEWER DISCRETION IS ADVISED!@11carlosV bags his brace with a WONDERGOAL!#LAFCvSJ 3-0 pic.twitter.com/4cxaYe3SRT

— LAFC (@LAFC) August 22, 2019