Una grabadora oculta demuestra el abuso de una maestra a sus alumnos

Cuando Amber Pack vio llegar a su hija de la escuela, con hematomas, tomó cartas en el asunto y le escondió una grabadora su el moño de pelo. Las amenazas escuchadas en el audio fueron tan escalofriantes que impuso una demanda y en este proceso fueron detenidas 3 profesoras de un centro educativo en el oeste de Virginia EE.UU.

La maestra Christina Lester y sus asistentes June Yurish y Kristin Douty fueron detenidas este viernes. En ochos horas de grabación se revelan las agresiones de las docentes a sus alumnos diciendo que les sacarían los dientes o que no tendrían comida. Cuando se les interrogó al momento del arresto, aseguraron no estar hablando con los alumnos en ese momento.

“Estos arrestos envían un fuerte mensaje: el abuso infantil no será tolerado y debe ser denunciado”, señaló el procurador general Patrick Morrisey. “Debemos seguir trabajando para asegurar que los niños vulnerables sean protegidos, especialmente en la escuela”, agregó el funcionario a través de un comunicado vía twitter.

West Virginia Attorney General Patrick Morrisey reacts to arrest of former @BerkCoSchoolsWV teacher & aides. “These arrests send a strong message that child abuse will not be tolerated and must be reported,” says AG Morrisey. Here is his full statement. @ABC7News @MorriseyWV pic.twitter.com/Ry2qed4eD7

— Scott Taylor ABC 7 (@ScottTaylorTV) August 16, 2019