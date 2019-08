Un día con… Osiris Orozco “Si no me atiendo puedo perder movilidad del brazo”

Un día con… Osiris Orozco “Si no me atiendo puedo perder movilidad...

Esta es una nueva columna que su servidor, Mario Berha, estará escribiendo para usted que está interesado saber qué hacen los famosos. Es por eso que los espero todos los miércoles por ese mismo sitio…

El día de hoy comenzamos con alguien que usted y yo conocimos en el programa de cocina MasterChef, él es Osiris Orozco, un guapo barbón con muchos músculos que a más de una o uno vuelve loc@. Nos pasamos un día con él y lo acompañamos a una de sus actividades que hace todos los días, y eso es entrenar en uno de los gimnasios preferidos para los que vivimos la Ciudad de México, SmartFit.

Osiris, además de entrenar en este GYM, entrena a más gente, les ayuda con su rutina y además los asesora en su alimentación y disciplina. Osiris lleva 20 años haciendo ejercicio, es por eso que el cuerpo que tiene es por la constancia que ha llevado estos años.

Mario: ¿A qué hora te levantes para comenzar tu día?

Osiris: “Me despierto a las 4:30 AM para que a las 5:00 AM esté haciendo mi primera comida, ya que hago 6 comidas al día”.

M: ¿Todos los días entrenas?

O: “Entreno dos horas al día de lunes a domingo, para poder definirme más. En noviembre quieren llevarme a la semana de la moda en Madrid y de ahí a la exposexo en Madrid entonces debo estar al 100”.

Durante entrenaba a una chica dentro del gimnasio Osiris nos comentó “Hacer ejercicio te mantiene sano, pero tantos años de ejercicio tienes que hacerlo correctamente porque puedes tener lesiones, o si abusas de suplementos te puedes dañar el hígado o los riñones”.

M: ¿Tienes o has sufrido alguna lesión?

O: En mi caso, yo tengo lastimado el hombro es de nacimiento pero me vino hasta ahora, tengo el acromion en forma de gancho y cada vez que hago ciertos movimientos me duele, entonces me los tengo que operar porque puedo hasta perder la movilidad del brazo.

M: ¿Hasta cuando te ves haciendo una vida fit?

O: Hasta que sea “viejito” me dedicaré a ser fit

M: ¿Has tenido algunos trastornos alimenticios?

O: Algunas veces me traumaba, por ejemplo me comía una hamburguesa y la vomitaba porque pensaba que iba a engordar, pero pues esa etapa ya pasó y entendí cómo es esto de la alimentación. La alimentación es algo muy importante para poder entrenar adecuadamente. Además le hago plan de nutrición a mis entrenos, muchas veces hasta nutriólogos me han pedido asesoría.

Le cuento que Osiris es una persona muy sencilla y amable si usted se lo encuentra por la calle y le pide una foto es muy seguro que le diga que si y que hasta le de un beso o un abrazo. ¡TIPAZO!

Suscríbete a su canal donde cocina, asesora en rutina, es divertido además te puedes “echar un taco de ojo”

Uno de los próximos proyectos de Osiris es aparecer en la serie de Netflix “La Casa de las Flores”, entonces esté pendiente para que no le pierda la pista.

Agradecimientos:

SmartFit por prestarnos las instalaciones.

Eric Garcia Vilchis. Photo por las fotografías

Ustedes pueden proponer con quien quieren que nos pasemos un día, para contarle los intereses, gustos, hobbies, actividades que hacen las personas que ve en la TV o ve en internet. ¡Nos vemos el lunes!

