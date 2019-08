Ofrecen al gobierno capacitar a mandos

Señalaron que los conocimientos que obtienen en la academia, les hace falta la inteligencia, la experiencia que solo se puede transmitir de un policía viejo a uno joven.

Ciudad de México.–No es que los policías estén mal capacitados, sino que a los conocimientos que obtienen en la academia, les hace falta la inteligencia, la experiencia que solo se puede transmitir de un policía viejo a uno joven.

Así lo advierte el policía retirado, Alfredo Rodríguez Monterrubio, líder de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública, en entrevista con grupo Cantón.

Desde el mes de enero, revelaron los policías integrantes de la Vanguardia con más de 30 años de servicio, propusieron al Gobierno capitalino capacitar con tácticas policiales y de investigación a un grupo del cuerpo femenil para reducir los crímenes violentos hacia las mujeres.

“Eso nosotros se lo propusimos. ¿Por qué no enviaron al agrupamiento femenil a las marchas de feministas?, las hubieran controlado”, reflexionó Monterrubio.

Al Gobierno de la ciudad, asegura el policía, los jubilados le tienen una propuesta: capacitar de manera altruista a los actuales mandos de la policía, “porque no hay mando, y si no hay mando no hay disciplina. Mientras haya mandos sin experiencia, va a haber malos policías”.

El agente del antiguo Servicio Secreto, consideró que es necesario que el gobierno le regrese a los policías la autoridad ante los ciudadanos, e insistió en el tema de la inteligencia:

“¿Qué hubiera pasado si la diamantina hubiera sido un petardo?En las marchas había muchos anarquistas hombres que se hacían pasar por mujeres. Hay males que son necesarios, como el Cuerpo de Granaderos que lo quitaron”.

Para controlar la delincuencia, estimó Monterrubio, se tienen que empezar a disuadir los grupos de pandillerismo en las calles (al consumidor de drogas, no a las cabezas). Además, recuperar la educación del seno familiar, en las escuelas y atención a los “chamacos” que comienzan a salir a la calle.

Entre las propuestas de Vanguardia al Gobierno, también se encuentra la de conformar un archivo con el C5 y otras áreas involucradas con la planeación, evaluación y prevención del delito para poder tener un mayor control de grupos locales y la revisión de modos de operación de venta de estupefacientes.

“Que traigan mandos viejos policiales a la ciudad de México, o que traigan militares en mandos de Seguridad Pública para que se vuelvan a disciplinar”, recomendó.

El agente sugiere que tanto en las marchas y entre los delincuentes y los ciudadanos, siempre tiene que existir un mediador bien entrenado; es decir, un policía.

Dato:

Al grupo Vanguardia lo integran 7 mil policías en la CDMX, y 26 mil a nivel nacional.

Cita:

“La policía mexicana es la peor pagada del mundo, pero aún así hay vocación de servicio”.