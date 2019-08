Marvel le dice adiós a SpiderMan ¿Será este el fin del Hombre Araña?

Ciudad de México. Después de regresar de la complicada pelea contra Thaos en EndGame y derrotar a Misterio en SpiderMan Far From Home, ahora sí que podría ser su fin, pues Marvel podría perder el control total de este personaje.

Después de que Sony Pictures y Marvel Studios no lograrán un acuerdo sobre los derechos del superhéroe, esto podría significar que el personaje interpretado por el actor Tom Holland dejaría de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

“Gran parte de las noticias de hoy sobre Spider-Man han caracterizado erróneamente las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no hacerlo continuar como productor principal de nuestra próxima película de acción en vivo de Spider-Man. (1/3)”, pubicó la empresa.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

