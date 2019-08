Hace historia

Se convierte en la primera Campeona Universal de Las Amazonas

Tal como lo había anunciado ella misma, Dalys demostró que sí es la luchadora más fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y se proclamó como la primera Campeona Universal de Las Amazonas, tras vencer a su ahijada Metálica.

Grupo Cantón platicó en exclusiva con la nueva monarca y adelantó que su siguiente meta es retar a Marcela por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, derecho que se ganó al resultar triunfadora de este torneo organizado por la empresa Seria y Estable.

“Voy por Marcela a quitarle mi campeonato Mundial Femenil, porque ese título es mío y si la vez pasada lo perdí es porque luché deshidratada, pero les voy a demostrar que vengo por todo y que Dalys es la luchador más fuerte del CMLL”, sentenció la esposa de El Negro Casas.

Agregó que su condición física fue muy superior a las de sus oponentes en el torneo para sacar a la primera Campeona Universal de Las Amazonas y les lazó una advertencia: “Ya vieron que con mi condición y mi fuerza no es tan fácil enfrentarse a Dalys, hay que prepararse, porque es muy fácil hablar y decir, pero ya vieron cómo quedó Metálica, tuvieron que sacarla porque no se podía ni parar, entonces, yo les quiero decir a mis compañeras y rivales que se deben de preparar muy bien si quieren retarme por este campeonato el próximo año y a ver si pueden, porque no veo a nadie que esté preparada para enfrentarme todavía”.

Explicó que, modestia aparte, ella es una luchadora recargada y de ahora en adelante el público verá una nueva era de Dalys.

“A Marcela le espera lo mismo, porque tengo una gran cuenta pendiente con ella, pero no me interesa tanto ya ese Campeonato Mundial porque ya lo tuve, cuando quiera se lo voy a quitar porque ya adquirí una enorme madurez y puedo hacer lo que yo quiera con cualquiera. La estoy esperando pero me gustaría más quitarle su cabellera y que me dé la respuesta, porque cuando ella me rapó a mí yo era una novata y sin decir no yo le acepté su reto, entonces, si ella se dice muy experimentada, un estandarte de Las Amazonas, pues ahora espero su respuesta yo, porque aquí estoy para enfrentarla”, señaló.

LES ACONSEJA

Aconsejó a las nuevas luchadoras que no vengan diciendo que aman a la lucha libre, sino que se preparen y lo demuestren arriba del ring. “Arriba del ring te tienes que entregar y demostrar, por eso la gente me recibe muy bonito cuando subo al ring, porque al público no se le engaña y él ve quién realiza realmente su trabajo y ama la lucha libre”, enfatizó.

Finalmente, se mostró feliz porque con su triunfo en el Campeonato Universal se ganó el derecho de ser la abanderada en el Grand Prix y dijo que nada la haría sentir más orgullosa que llevar la bandera de México al ring, aunque todavía no sabe si se lo permitirán ya que ella es panameña, aunque si no se lo permiten si podrá portar la bandera del CMLL, ya que ella nació y creció en esa empresa.

FRASES

“Me voy a sentir muy orgullosa de portar cualquiera de las dos banderas en el Grand Prix y de representar al equipo mexicano”

“Mi esposo (El Negro Casas) sabe el monstruo que es Dalys y por eso cuando está en mi esquina me pide que me calme y que no vaya a hacer daño a laguna de mis compañeras, pero una vez pisando el ring ya ni lo escucho, pero es parte muy importante en mi carrera”

“Todo va evolucionando y así como cambió mi cuerpo, Marcela, Amapola y otras de la vieja guardia se deben dar cuenta que ya pasó su tiempo y me digan lo que digan esta es una evolución y detrás de mí vienen muchas muchachas que ahora se inspiran en mí” DALYS, LUCHADORA