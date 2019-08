No desvié recursos porque ni me dieron, dice “El Bronco”

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, negó que haya desviado recursos públicos para su campaña como aspirante a la Presidencia de la República pues “no me dieron”, y aseguró que avanza su propuesta de crear una ciudad santuario para migrantes en ese estado.

“Que incongruencia: me acusan de desviar recursos públicos y no me dieron recursos públicos (para la campaña presidencial)”, expresó en entrevista en Palacio Nacional al término de una reunión con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Además “yo en la campaña fui atacado mucho por el Instituto Nacional Electoral. Fui el único candidato independiente que soportó toda esa persecución y sigo ahí. No hay una resolución que diga que yo desvié recursos. Yo ni era gobernador (de Nuevo León). Yo pedí licencia a partir del 1 de enero hasta el día de la elección”, indicó.

El mandatario regiomontano comentó que “ahorita estoy en la defensa de demostrar que es así. Entonces no hay ninguna autoridad fiscal que a mí me haya dicho: usted cometió delitos. Son los dichos del senador Samuel (García) que quiere ser gobernador y que está obsesionado en ese sentido”.