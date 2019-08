Joy Huerta denuncia discriminación por ¡homofobia!

Ciudad de México. La cantante Joy Huerta de Jesse y Joy, denunció a través de sus redes sociales la discriminación que sufrió por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al querer tramitar el pasaporte de su hija.

La cantante acudió acompañada de su esposa a la SER para tramitar el pasaporte de su pequeña Noah, sin embargo se llevó un trago amargo pues los trabajadores de ahí al ver que eran dos mamás le pidieron acta de alumbramiento, documento no requerido.

“Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres…

…al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad”, publicó.

La cantante agregó que el personal le había preguntado quién era la madre biológica. Joy Huerta tuvo que firmar el pasaporte de su hija como el padre; a pesar de que ambas mujeres son las madres de Noah.

Joy también aprovechó su plataforma para denunciar a la SRE y etiquetar en la publicación al Conapred, a Claudia Sheinbaum y López Obrador.

