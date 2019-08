“Estado debe asumir su papel promotor del desarrollo para reactivar la economía”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Estado debe asumir su papel promotor del desarrollo para reactivar la economía en todo el país, pues en el llamado periodo neoliberal solo se crearon “islas de crecimiento”.

“En el neoliberalismo se pensaba que el Estado no debía de intervenir, eso llevó a desequilibrios, creció el país no de manera horizontal, pareja, fueron islas de crecimiento, regiones donde hubo crecimiento y en la mayor parte del país no hubo crecimiento”, señaló.

AMLO destacó que solo hubo desarrollo en la zona fronteriza, en las costas y en algunas zonas del centro del país, “pero hasta se despoblaron municipios de México porque se abandonó al campo”.

“Queremos que el desarrollo sea parejo, por eso estamos impulsando mucho el desarrollo del sur y del sureste, porque se produjo un desequilibrio, creció el norte, el centro, pero no el sur-sureste”, expuso.