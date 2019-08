¿Es un cuervo o es un conejo?, la Ilusión visual que está causando furor en redes

“A los conejos les encanta que les acaricien la nariz”, es así como comienza el tweet publicado por Dan Quitana que ha causado desconcierto entre los usuarios de esta red, debido a lo confuso del mismo: En un video publicado por este, se puede ver un conejo-cuervo siendo acariciado.

Si, aunque usted no lo crea, un conejo, o un cuervo está siendo acariciado en el video subido por el twitero este lunes. Evidentemente, los comentarios de personas confundidas por el efecto no se hicieron esperar.

Is that a rabbit, because it looks to me like a crow with some white in it…https://t.co/a70aACJD0h pic.twitter.com/cfivV8ObKT

— XLProfessor (@XLProfessor) August 18, 2019