Asegura AMLO, no habrá reforma fiscal en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente rechazó la posibilidad de que en el Paquete Económico para el 2020 se contemple una reforma fiscal que cree o incremente la tasa a los impuestos existentes.

Contrario a la postura que asumió el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, quien sugirió a los municipios analizar la posibilidad de reincorporar el impuesto a la tenencia vehicular, el primer mandatario dijo: “nosotros no vamos a aumentar impuestos y no va a haber tenencia; es decir, no vamos a llevar a cabo ninguna reforma fiscal, no van a aumentar los impuestos, ni se van a crear impuestos nuevos y nos va a alcanzar”.

Afirmó que cuando hay austeridad y no hay corrupción “rinde el presupuesto”.

En ese tenor, refirió que en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo encargado de medir la pobreza en el país, pagaba anualmente una renta por 70 millones de pesos, situación que fue criticada por el Presidente de México.

“No deben de rentarse esos edificios. ¿Cómo la Sedesol va a tener edificios -o lo que era la Sedesol, ahora la Secretaría de Bienestar- en zonas de lujo?”, por ello, dijo, la Secretaría de Bienestar debe trasladarse al estado de Oaxaca.

El Ejecutivo Federal afirmó que, no obstante que no habrá reforma fiscal, la recaudación tributaria y fiscal alcanzará para cubrir los requerimientos del país, y además, no se contratará nueva deuda pública.