Trump presume la construcción de un muro “grande y hermoso”

Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump, presumió que ya esta en construcción un nuevo muro “grande y hermoso”, acusando nuevamente a los demócratas de querer mantener las fronteras abiertas.

Trump a través de su cuenta de Twitter aseguró que protegerá América e insistió en culpar a los demócratas por no hacer nada al respecto de la frontera con México, dejando las puertas abiertas al crimen.

“¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y crimen! Tan peligroso para nuestro país. ¡Pero estamos construyendo un muro grande, hermoso y nuevo! Protegeré a Estados Unidos, ¡los demócratas no saben por dónde empezar!”, escribió.

Democrats want Open Borders and Crime! So dangerous for our Country. But we are building a big, beautiful, NEW Wall! I will protect America, the Dems don’t know where to start! pic.twitter.com/D0APaAxvVm

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019