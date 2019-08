Tributo a Pink Floyd

Hoy en día están muy de moda los tributos para los fans, sobre todo la época retro, como fue Michael Jackson, Los Beatles, Queen y ahora anuncian a Pink Floyd, en la sala Ollin Yoliztli, los días 30 y 31 de agosto.

Roberto Murillo, director de la orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y administrador de la Sala Ollin, apoyado por el director de la Secretaría de Cultura de CDMX, ha elaborado programas atractivos con éxito y esta sala la ha reactivado con importante afluencia de diferente público, desde jóvenes hasta espectadores en general.

Ahora se prepara el tributo al grupo inglés Pink Floyd, de los sesenta, que enarboló la bandera de la paz en esa época de represión, racismo y persecución de líderes sociales como Martin Luther King Jr, que lucharon por sus ideales hasta la muerte.

Pink Floyd es un ícono, así como sus canciones emblemáticas que tendrán lugar estelar en el tributo musical, extraídas de sus inolvidables discos “Dark Side Of The Moon”, “The Wall”, “Wish You Were Here”.