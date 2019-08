Se acercan nuevas funciones para Instragram

Nuevas características están siendo probadas por los desarolladores, en especifico en la sección de “Historias” en su aplicación movil, o así lo ha asegurado la Bloguera e investigadora Jane Manchun Wong.

Esta chica, que se dedica a leer los códigos de los programas, ha “descubierto” las novedades que traerá la aplicación entre las que destacan 5 nuevos estilos para la herramienta “Boomerang”, el conocido efecto en bucle:

Otra de las nuevas actualizaciones serían la compatibilidad de las historias con la herramienta “Layout”, una manera de crear instantáneas “collage” con múltiples imágenes en una sola. Según la bloguera, esta opción ya estaría “Lista para salir”.

Instagram is testing to bring Layout to Stories with a new set of grid layouts

I wrote a web-based interactive emulator of the new Layout for Stories:https://t.co/jdCEHAqzX3 pic.twitter.com/eAzyLtHbJ6

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 15, 2019