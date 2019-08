Provoca la muerte de animales

Like

No midió las consecuencias de sus actos y después de lograr la liberación de los animales de un zoológico en Estados Unidos, ahora Kate del Castillo no sabe cómo solucionar que esos seres se estén muriendo de hambre, puesto que ya no hay quien le dé sus alimentos y con la porción adecuada.

Kate del Castillo pertenece al grupo activista Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), y desde enero ha estado promoviendo el cuidado de los animales a través de distintos medios informativos.

Lo que se espera es que Kate ayuda a solucionar el problema, debido a que su intervención fue crucial para que se lograra la liberación de estos animales de ese zoológico.

En otros temas, la actriz está muy enamorada de su actual novio, la expareja de la cantante Belinda, el cirujano plástico Ben Talei, quien al parecer ya la conquistó y se encuentra saliendo con ella.