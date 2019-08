Piden la renuncia de Aceves

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el desinterés e incapacidad de la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, para hacer frente a los problemas en la demarcación como los feminicidios, un grupo de mujeres exigió su renuncia pues se sienten inseguras al salir a las calles.

“Las 26 mil 500 mujeres que hemos estado solicitando la Alerta por Violencia de Género (AVG) en Tlalpan, queremos y tenemos el derecho a vivir seguras y sin miedo”, declaró la concejal en esa alcaldía, Lied Miguel.

En repetidas ocasiones, Patricia Aceves ha dejado constancia de su falta de responsabilidad y sensibilidad para con las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y sus familias, así como para aquellas que están en riesgo, aseveró la concejal.

“Qué clase de gobernante es aquella que normaliza los asesinatos de mujeres y todavía tiene el cinismo de declarar que no hay nada que pueda hacer al respecto”, consideró Lied Miguel.

Para el grupo de mujeres en Tlalpan, solicitar la AVG no es un castigo político, es una herramienta jurídica y administrativa que genera protocolos aplicados a las instituciones para que las mujeres dejen de ser asesinadas en esa jurisdicción y se reconozca una situación de facto; “declararla no tiene costos políticos, pero no hacerlo sí cuesta, cuesta la vida de mujeres”.

“Hago un enérgico llamado a Patricia Aceves, para que renuncie cuanto antes de su cargo y nos permita a las y los habitantes de Tlalpan contar con un Gobierno que sí le importe nuestra seguridad”, puntualizó.