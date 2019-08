Ofrece show lesionado

La semana pasada, Kalimba sufrió un accidente de carro, del cual no quiso dar muchos detalles, solo informó que sucedió en la Ciudad de México y que le causó lesiones que le hicieron usar un collarín.

Durante las dos funciones que ofreció en Monterrey de Jesucristo Súper Estrella se le notó un poco indispuesto, sus movimientos eran lentos, precavidos, todo esto para evitar que las lesiones se agravaran. Todo transcurrió sin percances que lamentar. El público quedó encantado por su actuación, que para muchos es la mejor de todo el elenco.

Al respecto, Kalimba dijo lo siguiente: “Todos estamos muy felices y ver la Arena llena nos emociona a todos. Me echan mucho la mano todos. Me inyectaron un par de veces y me quitaron algunos movimientos que tenía que hacer”, comentó.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en la gira de Jesucristo Súper Estrella, debido a este accidente, Kalimba tuvo que cancelar su participación en la fecha que el musical dio en Torreón Coahuila. El médico le sugirió al cantante guardar reposo y así lo hizo.

De igual forma, se comunicó que Kalimba no extiende su participación en el musical, estará solo lo acordado desde el principio. En su lugar entra el joven actor, Lalo Brito.