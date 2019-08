Mujer denuncia intento de secuestro por chofer perteneciente a plataforma Uber

Brenda de la Mora denunció vía redes sociales un supuesto secuestro por parte de un conductor de UBER.

México.- Brenda de la Mora denunció vía Twitter que el conductor de un Uber intentó secuestrarla, pero que saltó de la unidad para salvarse.

En un hilo publicado el sábado, la usuaria relata que un conductor de Uber trató de secuestrarla cuando pidió el servicio de transporte de la Central del Norte rumbo a Masaryk; sin embargo, el chofer se desvío con dirección a Ecatepec, lugar en donde se ‘aventó’ y pidió ayuda.

Ayer pedí un @Uber_MEX de la central del norte hacia masaryk. El conductor me secuestro, me amenazo con un arma y logre aventarme del coche cuando ya íbamos en carretera en @Ecatepec @Alerta_Ecatepec @DSPyTEcatepec se llevo mi bolsa y mi maleta. #NiUnaMas voy a subir un video.1/9 — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

“Es lo peor que me ha pasado en la vida porque pensé que me iba a matar. Cuando logré salir del coche corrí y gritaba por ayuda y no había ni coches, ni casa, ni luz y el ‘wey’ se echaba de reversa para alcanzarme, hasta que apareció un carro que finalmente se paró a ayudarme”, señala de la Mora en la publicación.

“El conductor desde que me vio sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tuve la suerte de escapar, hoy tal vez sería una más entre las cientos de mujeres que están matando porque pueden y nadie hace nada”, continúa.

Refiere que se pudo safar cuando el chofer la tenía abrazada con el arma en su cara: “logré alcanzar el volante para descontrolar el coche, porque preferí morir prensada en un accidente que quién sabe dónde y cómo”.

Además, cuenta que todo pasó en 30 minutos, y que aunque tomó todas las precauciones como compartir el viaje, asegurarse que coincidiera el vehículo, placas y el conductor con el de la imagen “no fue suficiente”.

Ante dicha acusación, recibió un mensaje de la Procuraduría capitalina en el que le pedían comunicarse por mensaje directo para dar seguimiento al caso.

Buen día, le hemos contactado vía MD para brindarle atención personalizada. — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) August 18, 2019

También la firma de transporte se puso en contacto con ella, a través del mismo medio, para decirle que reprobaban dicho tipo de conductas y le darían seguimiento al asunto.

Brenda, en Uber tenemos cero tolerancia a cualquier tipo de violencia y te reiteramos nuestra total disposición para colaborar en esta situación. Seguiremos en contacto contigo. — Uber Mexico (@Uber_MEX) August 18, 2019

Con información de: El Financiero