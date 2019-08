Lesiona un aficionado al portero del Liverpool en la final de la Supercopa de Europa

Las pasiones son fácilmente incontrolables durante un juego como es el fútbol; una combinación de emociones aunado a compartir ese gusto con miles de personas que sienten igual, es uno de los motivos por lo que se desatan los accidentes dentro y fuera de la cancha. Lamentablemente así lo experimentó Adrián San Miguel, portero del Liverpool, cuando un aficionado lo lastimó en un peculiar accidente.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out… what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd

